Ученые рассказали, как улучшить работу мозга за пять минут в день

Даже короткие "всплески" умеренной или интенсивной физической активности могут заметно улучшать когнитивные функции у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Австралии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Age and Ageing, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании участвовали 585 человек в возрасте от 65 до 80 лет. Ученые проанализировали, как участники распределяют время между сном, сидячим образом жизни, легкой активностью и физическими нагрузками средней и высокой интенсивности в течение суток. Затем эти данные сопоставили с результатами когнитивных тестов.

Исследование выявило двустороннюю связь между физической активностью и здоровьем мозга: регулярные тренировки были связаны с улучшением когнитивных функций, а снижение уровня активности - с их ухудшением. Причем наибольшие когнитивные преимущества наблюдались у тех, кто начал заниматься умеренной или интенсивной физической активностью хотя бы по пять минут в день, отказавшись от сидячего образа жизни.

Как пояснила соавтор исследования доктор Мэддисон Меллоу, краткие сессии аэробной нагрузки - такие как быстрая прогулка или легкая пробежка - положительно влияют на скорость обработки информации, исполнительные функции (внимание, планирование, многозадачность) и рабочую память. При этом эффекты не распространяются на эпизодическую память и зрительно-пространственные способности.

Отмечается, что положительный эффект от физической активности наблюдался у всех участников вне зависимости от пола, возраста, образования или генетической предрасположенности к когнитивным нарушениям.