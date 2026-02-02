Найден новый способ раннего выявления болезней почек и сердца

Ученые из медицинского центра NYU Langone Health выяснили, что значительная разница между уровнями креатинина и цистатина С в крови может говорить о повышенном риске почечной недостаточности, сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в JAMA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На протяжении десятилетий врачи использовали уровень креатинина, чтобы оценить, насколько эффективно почки очищают кровь от продуктов обмена. Однако этот показатель может быть неточным, поскольку на него влияют масса тела, возраст и физическая активность. Цистатин С - другой белок, который вырабатывается всеми клетками организма, - дает более универсальную картину работы почек, не зависящую от мышечной массы.

В новом исследовании ученые проанализировали данные почти 861 тысячи человек из 50 стран, включая результаты анализов крови и медицинские карты. У всех участников одновременно измеряли уровни креатинина и цистатина С, после чего наблюдали за ними в среднем 11 лет.

Оказалось, что у многих людей (особенно у пожилых) показатели цистатина С были значительно ниже, чем уровень креатинина - иногда на 30% и более. Такая разница, по словам исследователей, может указывать на скрытые нарушения работы почек, которые остаются незамеченными при стандартных анализах.

"Наши результаты подчеркивают важность измерения обоих показателей, особенно у пожилых и тяжелобольных людей. Совместная оценка креатинина и цистатина С помогает выявлять проблемы с почками на более ранних стадиях и точнее прогнозировать риски для здоровья", - отмечает соавтор исследования доктор Морган Грэмс.