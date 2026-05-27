Врач назвала симптомы опасного инсульта глаза

Внезапное ухудшение зрительной функции может быть признаком так называемого "глазного инсульта", даже если зрение не пропадает полностью, а нарушение носит временный характер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом британский офтальмолог Присцилла Хелено рассказала в интервью изданию Terra.

По словам специалиста, "инсультом глаза" называют окулярный ишемический синдром. Ключевым проявлением становится резкое снижение зрительных функций, которое может возникать без болевых ощущений.

"В ряде случаев пациенты не теряют зрение полностью, однако отмечают его выраженное затуманивание, появление темных пятен или участков выпадения поля зрения", предупреждает эксперт.

Хелено отметила, что даже кратковременные эпизоды подобного характера могут свидетельствовать об остром сосудистом событии и требуют неотложной диагностики. Отсутствие боли, по ее словам, нередко приводит к задержке обращения за медицинской помощью, что повышает риск необратимых изменений.

Отдельно врач указала на факторы риска развития состояния. К ним относятся артериальная гипертензия, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Существенно увеличивает вероятность нарушения кровообращения в сосудах глаза также курение.

Специалисты отмечают, что "инсульт глаза" связан с острым нарушением кровотока в артериях или венах сетчатки и относится к неотложным состояниям, при которых скорость оказания помощи критически влияет на прогноз сохранения зрения.