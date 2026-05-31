Названы опасные последствия привычки тереть глаза

Привычка тереть глаза может привести не только к раздражению, но и к серьезным проблемам со зрением, включая повреждение роговицы и инфекции, предупредили офтальмологи из Университета Иллинойса в Чикаго.

По словам врачей, зуд и желание потереть глаза - одна из самых частых причин обращения к офтальмологу. Наиболее распространенный источник проблемы - аллергический конъюнктивит, на который приходится почти половина случаев глазного зуда.

При аллергии воспаляется конъюнктива - прозрачная оболочка на поверхности глаза. Аллергены вызывают выброс воспалительных веществ, из-за чего появляются зуд, покраснение, отек и ощущение дискомфорта. Также желание тереть глаза может возникать при синдроме сухого глаза, блефарите или раздражении кожи век.

Однако, как отмечают специалисты, постоянное трение глаз связано с повышенным риском развития кератоконуса - заболевания, при котором роговица постепенно истончается и деформируется, приобретая конусообразную форму. Это приводит к ухудшению зрения и выраженному астигматизму.

"Самый серьезный риск, связанный с трением глаз, - развитие кератоконуса", - отметили ученые.

Сегодня заболевание можно лечить с помощью процедуры кросслинкинга роговицы, которая укрепляет ее структуру. Однако в тяжелых случаях пациентам могут потребоваться специальные контактные линзы или даже пересадка роговицы.

Кроме того, слишком интенсивное трение глаз может вызвать ссадину роговицы - болезненную царапину на ее поверхности. Такие повреждения повышают риск инфекции и требуют лечения антибиотиками.

Еще одно возможное последствие - субконъюнктивальное кровоизлияние, когда из-за повреждения мелкого сосуда глаз становится ярко-красным. Хотя обычно это состояние проходит самостоятельно за одну-две недели, выглядит оно пугающе. Трение глаз также способствует распространению конъюнктивита ("розового глаза"), особенно вирусного, который легко передается через руки.

Чтобы уменьшить зуд, врачи советуют использовать искусственные слезы, холодные компрессы и избегать контакта с аллергенами. При сезонной аллергии могут помочь солнцезащитные очки и промывание лица после пребывания на улице.

Офтальмологи также рекомендуют избегать капель, которые обещают "убрать красноту", поскольку они дают лишь временный эффект и могут вызывать побочные реакции.

Если симптомы не проходят, специалисты советуют обратиться к врачу для подбора антигистаминных или противовоспалительных препаратов.