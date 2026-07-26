Врач рассказала, когда стресс становится болезнью сердца

После сильного эмоционального потрясения - смерти близкого человека, развода или даже внезапной радости - сердце может временно потерять способность нормально сокращаться.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" доцент кафедры кардиологии Пироговского университета Юлия Юферева.

"Интересный факт: сердце может буквально "сломаться" от эмоций. Существует редкое, но реальное заболевание - синдром Такоцубо, или "синдром разбитого сердца". После сильного эмоционального потрясения - смерти близкого человека, развода или даже внезапной радости - сердце временно теряет способность нормально сокращаться. Симптомы практически неотличимы от инфаркта: боль в груди, одышка, слабость. Однако причиной становится не закупорка сосудов, а мощнейший выброс стрессовых гормонов. Свое название синдром получил благодаря японской ловушке для осьминогов "такоцубо": на снимках сердце приобретает похожую форму", - объяснила доктор.

Хронический стресс действует сразу по нескольким направлениям: повышает артериальное давление, усиливает воспалительные процессы, увеличивает уровень сахара в крови, нарушает обмен холестерина, ухудшает качество сна и повышает вероятность вредных привычек - переедания, курения и злоупотребления алкоголем.

"Получается замкнутый круг: стресс ухудшает здоровье сердца, а проблемы со здоровьем создают новый стресс. Современные методы нейровизуализации показали удивительную закономерность. У людей с высокой активностью миндалевидного тела - структуры мозга, отвечающей за реакцию страха и тревоги, - чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания. По сути, эмоциональный центр мозга способен запускать цепочку биологических реакций, которая через годы приводит к повреждению сосудов и сердца", - рассказала доктор.

По словам врача, стресс поддается управлению. Причем многие методы оказывают измеримое кардиологическое действие и имеют убедительную доказательную базу. Среди них йога, дыхательная гимнастика, медитация и практики осознанности, прогрессивная мышечная релаксация, когнитивно-поведенческая терапия и здоровый образ жизни.

"Не следует списывать все на стресс, если появляются боли или давление в груди, перебои в работе сердца, одышка, подъемы артериального давления, головокружения или обмороки. Эти симптомы требуют консультации кардиолога, даже если кажется, что причина исключительно эмоциональная", - заключила кардиолог.