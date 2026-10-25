https://news.day.az/medicine/1866519.html Врач рассказала, сколько вирусы живут на разных поверхностях Дольше всего вирусы живут на поверхностях гаджетов, однако некоторое время они способны находиться и на одежде человека. Врач Надежда Чернышова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, сколько живут вирусы, передает Day.Az. "На пластике и металлических поверхностях вирусы живут до семи дней, на стекле - примерно 4-5 дней.
Врач рассказала, сколько вирусы живут на разных поверхностях
Дольше всего вирусы живут на поверхностях гаджетов, однако некоторое время они способны находиться и на одежде человека.
Врач Надежда Чернышова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, сколько живут вирусы, передает Day.Az.
"На пластике и металлических поверхностях вирусы живут до семи дней, на стекле - примерно 4-5 дней. Поэтому телефоны - рекордсмены по содержанию инфекций. На одежде вирусы живут до суток. На дереве - один-два дня. А на коже - буквально 20-30 минут", - пояснила специалист.
Чернышова посоветовала чаще мыть руки и менять одежду сразу после прихода домой.
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