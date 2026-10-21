В мозге нашли мишень для лечения бреда при шизофрении

Ученые из медицинского центра Лангон Хелс в США обнаружили, что воздействие сфокусированным ультразвуком на определенную область мозга может уменьшать выраженность бреда у людей с шизофренией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, предварительные результаты исследования опубликованы в журнале npj Acoustics.

В исследовании участвовали 10 человек с шизофренией или шизоаффективным расстройством, у которых симптомы сохранялись несмотря на прием лекарств. У испытуемых заболевание сопровождалось бредом - стойкими ложными и логически необоснованными убеждениями, возникающим из-за нарушений мышления и биохимии головного мозга.

Ученые тестировали метод транскраниальной ультразвуковой стимуляции: он предполагает проникновение звуковых волн сквозь череп и воздействие на активность клеток в глубоких областях мозга без хирургического вмешательства.

Исследователи направили ультразвук на внутренний сегмент бледного шара - область, участвующую в работе мозговых цепей, связанных с движением, мышлением и эмоциями. Каждый участник прошел два сеанса продолжительностью по 10 минут: настоящий и имитационный, при котором ультразвуковые волны не достигали мозга. Порядок сеансов выбирали случайным образом, а ни участники, ни специалисты, оценивавшие симптомы, не знали, какой вариант применялся.

После одного сеанса выраженность бреда по стандартной клинической шкале в среднем снизилась на 1,2 балла. После имитационного воздействия показатель, напротив, вырос на 0,4 балла. Различие сохранялось до недели после процедуры.

Побочные эффекты, включая усталость, головную боль и кратковременное усиление психотических симптомов, были легкими и быстро проходили. Их частота и выраженность не различались между настоящим и имитационным сеансами.

Авторы считают, что ультразвуковая стимуляция может стать дополнительным способом воздействия на мозговые цепи, связанные с психозом. Однако исследование оценивало эффект только одного сеанса - ученые планируют провести более масштабные испытания чтобы проверить, насколько долго сохраняется результат.