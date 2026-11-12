Найден способ заметно снизить давление без лекарств

Всего одна тренировка с изометрическими упражнениями в неделю может помочь поддерживать сниженное артериальное давление. Речь идет об упражнениях, при которых мышцы напрягаются без движения, например удержании планки или положения приседа у стены. Об этом сообщили ученые, чья работа опубликована в BMJ Open Sport & Exercise Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В эксперименте участвовали 100 взрослых со средним возрастом 37 лет и нормальным или повышенным в пределах 120-140 миллиметров ртутного столба верхним давлением. При этом ни у кого из участников не было диагностированной гипертонии.

Первые четыре недели добровольцы выполняли изометрические упражнения три раза в неделю. Тренировка включала четыре подхода приседаний у стены с удержанием положения и двухминутным отдыхом между ними. После этого участников разделили: одни продолжили заниматься три раза в неделю, другие - два или один раз, а часть полностью прекратила тренировки.

Еще через четыре недели у занимавшихся один или два раза в неделю эффект частично сохранился. Верхнее давление оставалось ниже исходного примерно на 6,6 и 7 миллиметров ртутного столба соответственно. У тех, кто продолжил тренироваться трижды в неделю, снижение достигло 13,7 миллиметра.

У участников, которые полностью отказались от упражнений, давление вернулось к изначальному уровню.

Авторы считают, что даже одна изометрическая тренировка в неделю может помочь сохранить снижение давления, если заниматься чаще не получается.