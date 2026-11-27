Постоянная усталость, сонливость, набор веса и перепады настроения могут быть признаками нарушений в работе щитовидной железы, однако не всегда связаны именно с ней.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказал хирург-эндокринолог, онколог, кандидат медицинских наук, основатель сети центров хирургии щитовидной железы "ТироВел" Виктор Макарьин.

По словам врача, симптомы заболеваний щитовидной железы зависят от того, вырабатывает ли орган слишком мало или, наоборот, слишком много гормонов.

"При гипотиреозе - сниженной функции железы - могут появляться постоянная усталость, сонливость, зябкость, сухость кожи и запоры. Некоторые пациенты также отмечают увеличение веса, снижение работоспособности и трудности с концентрацией внимания. При гипертиреозе, когда гормонов вырабатывается слишком много, возможны учащенное сердцебиение, дрожь в руках, повышенная потливость, раздражительность, нарушения сна и снижение веса без очевидных причин", - объяснил врач.

Отдельный повод обратиться к врачу - изменения в области шеи: уплотнения и припухлости на ее передней поверхности, ощущение давления, затруднение глотания или необъяснимая осиплость голоса.

"Однако даже сочетание нескольких таких симптомов не означает, что у человека обязательно есть заболевание щитовидной железы. Например, усталость и сонливость могут быть связаны с недостатком сна, стрессом или анемией, а учащенное сердцебиение - с нарушениями сердечного ритма, тревожными расстройствами или приемом некоторых лекарств. Не всегда щитовидная железа виновата и в наборе веса. Хотя ее гормоны участвуют в регуляции обмена веществ, в большинстве случаев избыточная масса тела связана с другими факторами, в том числе особенностями питания и недостаточной физической активностью. Гипотиреоз действительно может способствовать увеличению веса, но прибавка обычно умеренная и во многом обусловлена задержкой жидкости", - заключил врач.