Президент Ильхам Алиев: Армянская армия до последних минут войны находилась в страхе

Армянская армия до последних минут войны находилась в страхе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 октября в поселке Суговушан Тертерского района.

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