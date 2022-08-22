Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и тренеров, достигших наиболее высоких результатов на V Играх исламской солидарности

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов, достигших наиболее высоких результатов на V Играх исламской солидарности, прошедших в турецком городе Конья, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в подготовке спортсменов к Играм.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год, с целью награждения спортсменов Азербайджана, достигших наиболее высоких результаты на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к Играм, министерству молодежи и спорта Азербайджана выделяются 10,0 (десять) миллионов манатов.

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