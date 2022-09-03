https://news.day.az/officialchronicle/1492512.html В Азербайджане утвержден Протокол о прекращении срока действия соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений - УКАЗ
В Азербайджане утвержден Протокол о прекращении срока действия соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений - УКАЗ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении протокола "О прекращении срока действия соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.
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