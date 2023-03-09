https://news.day.az/officialchronicle/1544903.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес вклад в институциональное развитие Движения неприсоединения
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес вклад в институциональное развитие Движения неприсоединения
Азербайджан внес вклад в институциональное развитие Движения неприсоединения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.
"Мы пытались развивать Движение неприсоединения институционально. С этой целью по нашей инициативе впервые за более чем 60-летнюю историю организации была создана Парламентская сеть, учредительное заседание которой состоялось в Баку. Была создана Молодежная сеть, секретариат которой также находится в Баку", - подчеркнул глава государства.
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