Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес вклад в институциональное развитие Движения неприсоединения

Азербайджан внес вклад в институциональное развитие Движения неприсоединения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

"Мы пытались развивать Движение неприсоединения институционально. С этой целью по нашей инициативе впервые за более чем 60-летнюю историю организации была создана Парламентская сеть, учредительное заседание которой состоялось в Баку. Была создана Молодежная сеть, секретариат которой также находится в Баку", - подчеркнул глава государства.