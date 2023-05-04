Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии энергоузла "Джебраил" ОАО "Азерэнержи"

4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии энергоузла "Джебраил" ОАО "Азерэнержи".

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