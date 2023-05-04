https://news.day.az/officialchronicle/1561534.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии энергоузла "Джебраил" ОАО "Азерэнержи"
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии энергоузла "Джебраил" ОАО "Азерэнержи"
4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии энергоузла "Джебраил" ОАО "Азерэнержи".
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