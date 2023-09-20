Президент Ильхам Алиев: В результате антитеррористических мероприятий большая часть вооружения и техники противника выведена из строя

Азербайджанские солдаты и офицеры проявили как высокий профессионализм, так и высокие моральные качества. В результате кратковременных локальных антитеррористических мероприятий большая часть вооружения и техники противника была выведена из строя.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

"На территории Азербайджана было незаконно размещено более сотни танков, бронетехники и бронетранспортеров, принадлежащих армянской армии. Размещены средства радиоэлектронной борьбы. Развернуто более двухсот пушечно-артиллерийских установок, новейших зенитных установок. Вопреки трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, Армения уже три года не выводит свои вооруженные силы, живую силу и технику с нашей территории", - заявил глава государства, неоднократно возвращаясь к этому вопросу и выражая законное недовольство Азербайджанского государства.