Посол Азербайджана в Румынии отозван с должности

Гусейн Низами оглу Наджафов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.