https://news.day.az/officialchronicle/1620779.html Посол Азербайджана в Румынии отозван с должности - Распоряжение
Посол Азербайджана в Румынии отозван с должности - Распоряжение
Гусейн Низами оглу Наджафов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Румынии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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