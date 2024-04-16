Освобожден от должности председатель правления Государственного рекламного агентства Азербайджана

Председатель правления Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики освобожден от должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Айдын Мюнсюф оглу Ибадов освобожден от должности председателя правления Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики.