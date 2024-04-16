https://news.day.az/officialchronicle/1652429.html Освобожден от должности председатель правления Государственного рекламного агентства Азербайджана - Распоряжение
Освобожден от должности председатель правления Государственного рекламного агентства Азербайджана - Распоряжение
Председатель правления Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики освобожден от должности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Айдын Мюнсюф оглу Ибадов освобожден от должности председателя правления Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики.
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