Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан

Завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Узбекистан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь главы государства в Ташкентском международном аэропорту Ислама Каримова, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.