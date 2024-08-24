https://news.day.az/officialchronicle/1683808.html Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан - ФОТО
Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан - ФОТО
Завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Узбекистан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь главы государства в Ташкентском международном аэропорту Ислама Каримова, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
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