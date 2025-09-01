ŞƏT Dövlət Başçıları Şurasının 25-ci iclasında 20 sənəd imzalanıb
Çinin Tiencin şəhərində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı (ŞƏT) Dövlət Başçıları Şurasının 25-ci iclasında 20 sənəd imzalanıb.
Day.Az xəbər verir ki, dövlət və hökumət başçıları Tiencin Bəyannaməsini imzalayıblar.
İmzalanan sənədlər arasında 2035-ci ilə qədər İnkişaf Strategiyası, təşkilata üzv dövlətlərin 2026-2030-cu illər üçün ŞƏT məkanında ekstremist ideologiyaya qarşı mübarizə üzrə Əməkdaşlıq Proqramı, 2030-cu ilə qədər Enerji Əməkdaşlığının İnkişafı Strategiyasının həyata keçirilməsinə dair Yol Xəritəsi, Laos Xalq Demokratik Respublikasına Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının dialoq üzrə tərəfdaşı statusunun verilməsi haqqında qərar, ŞƏT-in Müstəqil Dövlətlər Birliyində müşahidəçi statusu alması haqqında qərar, "Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tərəfdaşı" statusu haqqında qərar, Qırğızıstan Respublikasının Çolpon-Ata şəhərinin 2025-2026-cı illərdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının turizm və mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında qərar, sənədləri imzalamaqla bağlı ŞƏT Baş katibinin səlahiyyətləri haqqında qərar, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Katibliyinin Çin Xalq Respublikasında qalma şərtləri haqqında 2004-cü il 17 iyun tarixli Sazişə əlavə Protokol, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Katibliyi və "Roskonqres" Fondu arasında Anlaşma Memorandumu; təşkilatın Regional Antiterror Strukturunun 2024-cü ildə fəaliyyəti haqqında Regional Antiterror Strukturu Şurasının hesabatı, üzv dövlətlər arasında Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Narkotiklərlə Mübarizə Mərkəzi haqqında Saziş, üzv dövlətlər arasında təhlükəsizlik çağırışlarına və təhdidlərinə qarşı mübarizə üzrə Universal Mərkəz haqqında Saziş, İkinci Dünya müharibəsinin bitməsinin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılmasının 80-ci ildönümü ilə bağlı bəyanat, Rəqəmsal İqtisadiyyatda Əməkdaşlığın Gücləndirilməsinə və Dayanıqlı Enerji İnkişafına dair bəyanatlar, "yaşıl" sənaye sahəsində əməkdaşlığa dair saziş, süni intellekt sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə dair bəyanat, çoxtərəfli ticarət sisteminin dəstəklənməsinə və dünya narkotik probleminin effektiv həlli və ona qarşı mübarizə haqqında bəyanatlar, elmi, texnoloji və innovasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş, üzv dövlətlərin səlahiyyətli nazirlik və idarələrinin rəhbərlərinin davamlı inkişaf sahəsində investisiya əməkdaşlığının gücləndirilməsinə dair bəyanatı, ŞƏT və Çin Xalq Respublikası Hökuməti arasında Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Katibliyinin Çin Xalq Respublikasında qalma şərtləri haqqında Sazişə 17 iyun 2004-cü il tarixli Protokol var.
