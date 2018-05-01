В Армении надеялись излечить демографический кризис Пашиняном

В Армении сегодня задаются вопросом: какая демографическая ситуация может возникнуть в стране после последних событий.

"Обычно революции оказывают положительное влияние на демографическую ситуацию в стране. В 2004 году в Грузии после "революции роз" в 2005-07гг у них было достаточно большое положительное сальдо миграции - до 80 тыс. человек. Люди вернулись с верой в то, что в стране изменилась ситуация", - в беседе с Первым Информационным сказал демограф Артак Маркосян.

По его словам, однозначно, что после всего этого эмиграция на некоторое время остановится: "Те люди, которые из-за возникшей в стране ситуации решили уехать, могут отказаться от своего решения - посмотреть, какие перемены произойдут в стране после смены власти. Я считаю, что произошедшее окажет положительное влияние. Я не говорю, что будет миграция в большом объеме, люди вернутся из-за границы, но то, что эмиграция в результате правильной политики на некоторое время - приблизительно на 2-3 года, остановится, это однозначно", - отметил Маркосян, добавив, что и этого немало, поскольку остановка эмиграции на несколько лет может оказать положительное влияние на демографическую ситуацию.

По словам демографа, говорить о иммиграции можно будет только через несколько лет, когда положительные перемены в стране станут очевидными, в стране изменятся лица, подвергнется изменениям политика.

"Эти несколько лет будут решающими. Если положительные ожидания людей не оправдаются, то они уедут, и уедет еще большее число людей - окончательно потеряв надежду на то, что в Армении когда-нибудь сможет измениться политическая, социально-экономическая ситуация", - сказал армянский демограф.

Начнем с того, что всякая болезнь имеет начало. И массовая эмиграция, опустошающая и ослабляющая Армению буквально с каждым днем, - не исключение.

Правление саргсяновского режима, проводимая им оккупационная, грабительская политика привела к поистине катастрофическим последствиям. В первую очередь, десятки тысяч квалифицированных специалистов - врачей, инженеров, преподавателей, ученых, представителей других профессий, - в одночасье оказавшись лицом к лицу с фактически пониженным социальным статусом, вынужденно покинули Армению.

Мощная волна принужденной эмиграции в корне изменила характер армянского общества. Беспрецедентно пониженный интеллектуальный потенциал стал одной из главных причин резко пошатнувшегося здоровья общественного организма. Это обстоятельство, конечно же, не могло не сказаться и на формировании политического поля.

Гнетущее условия войны и блокады, наряду с вытекающими отсюда жизненными катаклизмами, породило в Армении массу элементарных бытовых и психологических трудностей.

Саргсяновский режим с волчьим аппетитом, напрочь лишенная совести и чести, прикрываясь фарисейскими лозунгами квазипатриотизма, под шумок карабахской войны и в дальнейшем карабахского урегулирования, стремительно прибрала к рукам практически все общественные ресурсы и административно-финансовые рычаги управления.

"Карабахский клан" безнаказанно на протяжении многих лет безнаказанно снимали первые жирные и обильные сливки с Армении и общества.

Несмотря на революцию в Армении, значительная часть членов саргсяновского режима по сей день уютно пристроена и у государственных кормушек разного калибра, и так будет продолжаться еще долго.

Иные же, прихватив наворованное, конфортно и безнаказанно будут благоденствовать на собственных виллах у теплых заморских морей.

С другой стороны, за время правления саргсяновского режима в стране укоренилась недобрая традиция: финансовых успехов и карьерного продвижения добивается не тот, кто хорошо образован, воспитан, компетентен в избранном деле, а беспринципные и безыдейные личности с философией карманных воришек, а попросту говоря, - откровенные проходимцы. Они то никуда не денуться...

А тут еще Пашинян начал обвинять азербайджанскую сторону в намерении "уничтожить армянскую государственность" и потребовал признать "право народа Карабаха на самоопределение".

Одним словом, в Армении, возможно, приходит новая власть, которая будет продолжать тормозить переговоры по Карабаху, выдвигая нелепые условия и давая своему народу не менее нелепые обещания.

А после того, как Никола Пашиняна, не избрали в премьеры, тот пообещал сформировать в Армении правительство национального согласия и не проводить кадровых чисток.

Напомним, что сегодня кандидатура Пашиняна была отклонена Национальным собранием (парламентом). За него проголосовали 45 депутатов при необходимых для утверждения 53.

"Я обещаю приступить на основе широких консультаций к формированию временного правительства национального согласия и не допустить кадровых чисток", - сказал Пашинян.

Так что, быстрых изменений в Армении и вообще каких-либо изменений ждать не стоит. Как не стоит и ждать улучшения демографической ситуации.

Садиг Ахмедов