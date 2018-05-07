Пашинян стал повторять за Саргсяном его же ложь

Ушедший (думается, временно) в историю Серж Саргсян как-то насмешил Армению обещанием довести население страны до 4 миллионов. Он так и не успел раскрыть тайну, как именно собирался это сделать. И обещание ушло вместе с ним в никуда.

Демографическое фэнтези Саргсяна выглядит чудовищно на фоне реальных данных.

За 2017 год постоянное население Армении сократилось на 13,4 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Национальной статслужбы Армении, сообщает Sputnik Армения.

Население чуть выросло в Ереване (на 1,8 тысячи), но продолжает убывать из регионов. Больше всего (почти по четыре тысячи) потеряли Ширакская и Лорийская области. Из Гюмри и Ванадзора (второй и третий по численности города Армении) выехало примерно по полторы тысячи человек.

Три года назад в Ванадзоре полностью остановилось последнее крупное предприятие - химкомбинат. В последние годы там работало 300-350 человек, в советское время - около пяти тысяч.

Согласно статданным, в Ширакской области долги годы сохраняется самый высокий уровень бедности в республике - 45%. В Лорийской он тоже высок - 36%. У 20-25% семей в этих же областях более 70% рациона состоит из хлеба и картофеля. По статданным за 2016 год (последние доступные данные), в Лори таких семей - 21%, в Шираке - 26%.

Вместе с тем, миграция продолжается не только из регионов, но и из Еревана (где на хлебе и картошке сидят 14,5% жителей). В 2017 году рождений в столице было на 5,5 тысячи больше, чем смертей. А население выросло всего на 1,2 тысячи. Разницу приходится списать на эмиграцию.

За год в республике родилось на 10,3 тысячи человек больше, чем умерло. Населения стало меньше на 13 с лишним тысяч. Сложив эти две цифры, можем предположить, что миграция "съела" 23 тысячи человек. Это больше, чем население Иджевана, Арташата или Гориса.

То есть можно смело сказать, что целая область в полном составе покинула Армению.

Саргсян ушел, но с его уходом фантазеры в Армении не перевелись. Теперь уже новый лидер, Никол Пашинян обещает создать в Армении рай на земле, и всевозможные демографы и эксперты прогнозируют скорую иммиграцию. Мол, те, кто сбежал из страны, начнут в нее возвращаться, видя победу народа и все такое прочее. Кто-то уже прозревает трогательную картину встречи с цветами возвращающихся в Армению армян.

Но более разумные понимают, что эмиграция будет продолжаться, как она продолжается все тридцать лет с начала карабахского конфликта. Может быть, на первых "постреволюционных" порах она снизит темпы. Но потом все вернется к прежнему. Потому что причину всех проблем Армении, занозу, мучающую ее все эти годы, новые власти удалять не намерены. Во всяком случае, так было обещано митингующей толпе.

Зульфугар Ибрагимов