Губернатор штата Невада подписал декларацию по случаю 100-летия АДР - ФОТО

9 мая 2018 14:50

Губернатор американского штата Невада Брайан Сандовал подписал декларацию в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики. Об этом говорится в сообщении генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В поздравительной декларации, направленной в генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, губернатор от имени штата Невада поздравляет Азербайджан с этим историческим юбилеем и передает наилучшие пожелания.

Отметим, что это не первая декларация, подписанная губернатором штата Невада по Азербайджану.

Так, подписанием в 2017 году декларации о Ходжалинском геноциде губернатор Брайан Сандовал осудил эту трагедию.

Губернатор Брайан Сандовал от Республиканской партии был избран на эту должность после победы на выборах в 2011 году.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал два распоряжения - об объявлении 2018 года в стране "Годом Азербайджанской Демократической Республики" и о 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики.

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