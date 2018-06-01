Армяне преследуют российского ученого за правду о Карабахе - ПОДРОБНОСТИ

Активисты армянской диаспоры России систематически стараются привлечь к уголовной ответственности российского ученого-историка Олега Юрьевича Кузнецова. За последний год это уже третье заявление в Следственное управление по Западному административному округу г. Москвы Следственного Комитета Российской Федерации с требованием уголовного наказания ученого. И такое происходит в России не впервые, и не только с Олег Юрьевичем. В связи с этим, целесообразно было бы проанализировать истоки, причины и последствия проявления такого рода "энтузиазма" армянской общины РФ.

1. Откуда и почему появилось такое безудержное желание отправить за решетку известного ученого?

На постсоветском пространстве найдется немного тех, кто взял бы на себя смелость написать хотя бы коротенькое сообщение в периодической печати о деятельности армянских террористических организаций. Авторитетные, всемирно известные исследователи, журналисты, дипломаты, в свое время рискнувшие написать что-то с осуждением армянского терроризма, жили и трудились под угрозой расправы, преследовались, подвергались шантажу, вокруг них устраивались искусственно созданные скандалы и интриги. А бывали даже случаи физического устранения.

В том числе и в Азербайджане до начала Нагорно-Карабахского конфликта и обретения республикой независимости писать и говорить об этой проблеме было запрещено. То есть осуществление фундаментального академического исследования, написание отдельной книги или публикация развернутой статьи по этой тематике на постсоветском пространстве была в принципе невозможна. Поэтому существующая научная литература содержала лишь тенденциозную информацию.

Реальность такова, что до Олега Юрьевича Кузнецова никто в научных кругах Российской Федерации не смог осуществить издание полновесной монографии о результатах академических исследований деятельности армянских террористических организаций. Все те, кто хотели исследовать вопрос или писать академический труд по этой исторической проблеме, были посрамлены, унижены, увольнялись с работы или под давлением отказывались от своих слов. Это связано было с тем, что в партийной элите СССР присутствовали бывшие участники армянских террористических организаций "Гнчак" (Колокол), "Арменакан" (Арменисты) и "Дашнакцутюн" (Союз). Позже их ставленники, из числа соплеменников, переметнулись в государственные структуры постсоветских республик.

2. "Арменизированная" национальная и кадровая политика СССР

О расстановке кадров армянской национальности в высшем эшелоне власти СССР известно довольно хорошо. Российские политологи В.А. Торчинов и А.М.Леонтюк дают развернутую характеристику армянским политическим, государственным и военным деятелям, входившим в близкое окружение И.В.Сталина и прославившимся неблаговидными акциями. Это В.Г. Деканозов, друг Берии и доверенное лицо Сталина, сотрудник НКВД СССР; братья Кабуловы, генералы, сотрудники ГПУ-НКВД СССР, резиденты советской разведки в Берлине; В.Н.Меркулов, генерал армии, глава МГБ СССР, "мозг Берии"; С.А.Тер-Петросян, партийная кличка Камо, соратник Сталина по "революционной борьбе" на Кавказе. По личному заданию Ленина он закупал оружие в Европе, участвовал в ограблении Тифлисского отделения Российского государственного банка; С.Г.Шаумян, соратник Сталина, глава советской власти в Баку, организатор и исполнитель истребления мирного населения Ферганской долины Туркестана в феврале 1918 года и азербайджанцев 31 марта 1918 года в Баку.

Крупнейшим армянским лоббистом, проработавшим на многих ответственных постах в Советском Союзе, является Анастас Иванович Микоян, один из участников истребления азербайджанцев 31 марта 1918 года в Баку, и он был своего рода "Серым кардиналом" СССР с 30-х и вплоть до конца 70-х годов прошлого века. Главный "расстановщик" своих соплеменников на постах по вертикали и горизонтали в СССР подготовил и оставил после себя достаточно армянофилов в России, питомцы которых и сегодня удерживают свои привилегии и полномочия во властных структурах Российской Федерации. Более того, они активно преследуют тех, кто отрицает что-либо неприемлемое для армянства.

3. Во время деятельности А.И. Микояна во всех тюркоязычных республиках СССР на важных постах оказались этнические армяне.

Активный участник армянской националистической партии "Дашнакцутюн" в 1917-1918 гг. Дереник Захарович Апресян 19 августа 1937 года был назначен Народным комиссаром внутренних дел Узбекской ССР. Он проработал в этой должности до 21 ноября 1938 года. Если обратить внимание на дату, сразу все становится ясным. Именно во время управления этого дашнака по распоряжению НКВД Узбекистана было убито и отправлено на лесоповалы Сибири вся узбекская элита просветителей, то есть почти 100% узбекских джадидов просветителей были обвинены в "национализме-пантюркизме" и уничтожены за подписью этого дашнака.

Д.З. Апресян, приехав в Ташкент сразу же приступил к аресту узбекской интеллигенции. На 30 сентября 1937 года по республике Узбекистан были арестованы и осуждены 10 700 человек, из них к расстрелу приговорены 3613 человек, 8-10 лет лагерей получили 7087 человек. По сведениям учетно-распределительного отдела НКВД, на 1 октября 1937 года количество узбеков, содержащихся в лагерях, составило 21579 человек.

До этого дашнака еще один красный командир, этнический армянин Яков Мелкумов (Мелкумян Акоп Аршакович) показал свою "доблесть" в деле истребления местного населения Туркестана. Хвастался убийством Энвер паши.

Из советских источников известно еще об одном дашнаке, который хвастался убийством Энвер паши. Это Георгий Сергеевич Агабеков (настоящая фамилия Арутюнов). Он был агентом советской разведки в Турции, который после романа с преподавательницей английского языка в Стамбуле должен был поспешно бежать в 1930 г. во Францию. Точнее, он был завербован английской разведкой, но его разоблачили и уничтожили.

Участник армянской националистической партии "Дашнакцутюн" Левон Исаевич Мирзоян был непосредственным участником и организатором резни мирных жителей в Азербайджане в 1918 году. Будучи министром пищевой промышленности СССР, поднимая квоту заготовок мяса и других продуктов питания в Казахстане, был одним из организаторов голодомора в этой республике. По предварительным подсчетам, во время голодомора в Казахстане погибло от голода более 2,5 млн. человек, многие люди покинули свою Родину. Казахский народ, переживающий голодомор, на свою голову от Сталина получил очередного палача в качестве непосредственного руководителя республики. В разгар "Большого террора" с 1933 года по 1938 год Л.И.Мирзоян был первым секретарем Казахстанского крайкома ВКП(б), первым секретарем ЦК КП(б) Казахстана, прославился тем, что просил у Сталина поднять квоту в расстрельном списке казахской интеллигенции с двух тысяч до пяти тысяч за месяц.

4. Опять факты

Из истории национальной политики СССР известно, что советский режим был одинаково против и не приветствовал проявления чувства любви к национальной истории, так и к культуре отдельного народа. Если кто-либо говорил или писал о национальной истории, это объявлялось "национализмом", а его сторонники - "националистами", с последующим принятием соответствующих карательных мер. Но вместе с этим обстоятельством в советской "национальной" политике явно проглядывалась непонятная и странная симпатия к армянам.

Перед крахом "империи зла" СССР по всему Союзу прогремело так называемое "Узбекское дело", также известное под названием "Хлопковое дело", а инициаторами и исполнителями всей этой кампании были этнические армяне. Первоначально председатель КГБ УзССР Л.Н.Мелкумов инициировал, якобы расследование коррупции в Узбекистане, а исполнителем стал ранее никому неизвестный Т.Х.Гдлян, его заместителем и приближенным был Альберт Карташьян, а прикрытие обеспечивал Г.П.Каракозов, занимавший должность начальника Управления по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел Прокуратуры СССР.

В разгар гдляновских вакханалий по "обезглавливанию" узбекского народа, советником генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева по вопросам экономики был Абель Гезевич Аганбегян. Именно, будучи советником президента СССР в ноябре 1987 года Абель Аганбегян совершил визит во Францию, где на встрече с группой французских армян в отеле "Intercontinental" выступил с заявлением, будто уже имеется согласие советского лидера М.С.Горбачева на присоединение Нагорного Карабаха к Армении. Выступление Абеля Аганбегяна, опубликованное во французской ежедневной коммунистической газете "L'Humanite", стало сенсацией и главной темой многочисленных зарубежных армянских газет и радиоканалов. В 1988 году Георгий Хосроевич Шахназаров был назначен помощником по международным делам Генерального секретаря ЦК КПСС, позднее он стал советником президента СССР Михаила Горбачева.

Несмотря на разные взгляды и подходы к тому или иному вопросу, факт остается фактом. Несмотря на то, как будут интерпретироваться события, суть факта не меняется. Тем более, если факт подтвержден многими авторами на основании сообщений свидетелей и архивных документов. Не только специалистам, даже простому обывателю ясно, произошедшее историческое событие становится фактом и не может быть изменено под влиянием чьих-то капризов и желаний.

Шухрат Саламов,

историк и публицист