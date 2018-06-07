"Лфик Само" подставил Сержа Сарсгяна

Накануне обсуждений в парламенте программы нового правительства Армении фракцию РПА в парламенте покинул олигарх и некогда приближенное лицо Сержа Саргсяна Самвел Алексанян. Этот одиозный предприниматель вышел из игры, оставив соратников по партии в меньшинстве.

В результате, если в ходе сегодняшнего голосования за программу Пашиняна республиканцы и захотят завалить ее, у них на это просто не хватит голосов.

Что касается Алексаняна, то бывшие соратники высказывают понимание этого шага.

На вчерашнем брифинге в парламенте заместитель председателя Республиканской партии, председатель комиссии по внешним отношениям Национального Собрания Армен Ашотян заявил, что выход из франкции ряда депутатов-предпринимателей обусловлен возможными репрессивными действиями государственного аппарата. "Очевидно, что эти процессы являются логическим продолжением смены власти в исполнительном органе, и парламент становится более созвучным политическим настроениям общества в том смысле, что решающий голос уже не принадлежит Республиканской партии", - отметил Ашотян.

На вопрос, можно ли говорить о том, что предприниматели покинули фракцию РПА, опасаясь возможных репрессий, депутат-республиканец ответил: "Сегодня политические репрессии иногда пытаются завуалировать под процесс правосудия, но я хочу подчеркнуть: есть тенденция к селективному правосудию, что не будет способствовать реализации озвученных в ходе смены власти целей".

Напомним, что в ходе выборов премьера Армении 8 мая Самвел Алексанян проголосовал за Никола Пашиняна. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы заслужить отпущение грехов. В конце мая в принадлежащей ему сети супермаркетов "Ереван-сити" начались проверки, проводимые СНБ, после чего были сделаны "сенсационные" разоблачения. Правда, никаких санкций, арестов и уголовных дел не последовало, из чего многие сделали вывод, что проверки преследовали цель лишь шантажа "Лфика Само". И результат не заставил себя ждать - 6 июня Алексанян заявил о своем выходе из республиканской фракции.

Олигархи - это самое слабое звено саргсяновской партии. Если за политический костяк РПА в лице Шармазанова, Ашотяна или Багдасаряна Пашиняну ухватиться непросто, то предприниматели-теневики просто лакомый кусочек в данном контексте. У каждого рыло в пуху, и спастись от уголовного преследования за воровство и махинации для них возможно, только предав РПА.

Примечательно, что на днях правительство Пашиняна одобрило решение предыдущего правительства о налоговых льготах для предприятия "Алекс-текстиль", по документам возглавляемого дочерью Самвела Алексаняна. Таким образом "Лфику Само" было показано, что новое правительство вовсе не держит на него зуб. Если, конечно, он будет умницей.

Зульфугар Ибрагимов