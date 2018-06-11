Премьер Армении Никол Пашинян выступает с бредовыми заявлениями, чтобы сбросить с себя ответственность. Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Мамедов, комментируя заявление, сделанное ранее премьер-министром Армении Николом Пашиняном о якобы неэффективности переговоров по Карабаху без участия сепаратистского режима Нагорного Карабаха, передает Day.Az.

"И озвучивший это заявление Пашинян, и другие хорошо знают, что азербайджанские земли были оккупированы Арменией при помощи ее зарубежных покровителей, то есть, это оккупация на государственном уровне. Геноцид в Ходжалы совершила Армения. И подобные заявления озвучиваются для того, чтобы сбросить с себя ответственность. Хорошо бы спросить у Пашиняна о том, что если сепаратистский режим действительно является "независимой страной" и "защищает себя", то что там делают армянские военнослужащие? Почему тогда Армения не признает "независимость" этого режима? Почему сразу после того, как Пашинян стал премьер-министром, он сразу поехал в Нагорный Карабах?! Одним словом, все это авантюры Пашиняна", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в целом еще неизвестно, сможет ли Пашинян полностью сформировать свое правительство. "В Армении все еще не прекратились протесты. Пашинян как премьер-министр сегодня не выполняет ни одно из обещаний, которое он давал людям в ходе уличных акций протеста. Доверие к новому премьеру слабеет. Поэтому Пашинян выступает с бредовыми заявлениями, чтобы отвлечь внимание от обстановки внутри страны, перенаправить его на нагорно-карабахский конфликт и сбросить с себя ответственность", - сказал Мамедов.

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