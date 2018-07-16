Крупный бизнес покидает Армению - ДЕТАЛИ

На днях газета "Жаманак" сообщила со ссылкой на свои источники, что одна из компаний - владельцев сети крупных супермаркетов арабского мира - заинтересовалась приобретением сети супермаркетов в Армении.

В поле зрения этой арабской компании оказалась сеть супермаркетов SAS, принадлежащая бывшему члену Республиканской партии Армении Артаку Саркисяну, и не исключается, что Артак Саркисян, потеряв покровительство власти, рассмотрит возможность продажи сети супермаркетов SAS, пишет газета.

Газета только предполагает, но заинтересованность арабских инвесторов вряд ли возникла сама по себе. По мнению армянских аналитиков, скорее всего, Саркисян сам ищет пути избавиться от крупного бизнеса в Армении и больше не иметь с ней никаких дел. И, что примечательно, стремится закрыть все дела в Армении не он один.

Издание 1in.am первым забило тревогу по этому поводу. Обозревателю издания происходящее не показалось заслуживающими аплодисментов последствиями борьбы с коррупцией и торжества справедливости.

Как пишет в своей статье Аветис Бабаджанян, ожидания, что Армения после победы бархатной революции захлебнется в инвестициях, и в стране начнется бум экономического роста, кажется, пока не оправдываются. Основного препятствия и тормоза для экономического развития Армении Александра Саргсяна нет, он больше не может принуждать инвесторов выделить ему долю в своем бизнесе, монополии запрещены, коррупция на государственном уровне запрещена, даже Служба национальной безопасности готова поддержать каждого отдельного инвестора, чтобы никто не осмелился обидеть его. Между тем, не только нет инвестиционного бума, но и происходят тревожные события, которые можно охарактеризовать как отток капитала, скорее - побег.

Армянские бизнесмены готовятся отказываться от своего бизнеса. Уже есть информация о том, что депутат НС Ашот Арсенян намерен продать завод минеральных вод "Джермук". Причем, есть покупатели в лице одной из известных российских финансовых групп. Владелец сети супермаркетов "Ереван Сити" Самвел Алексанян ведет переговоры с российской сетью "Магнит". С арабскими покупателями ведет переговоры также владелец сети супермаркетов "САС" Артак Саргсян.

Этот список может быть продолжен, потому что имевшие с бывшими властями тесные связи бизнесмены, которые привыкли решать возникающие проблемы в результате переговоров с первыми лицами власти, сейчас понимают, что они вступают в фазу перманентной нестабильности. А никто не хочет тратить время и нервы, особенно когда одна проблема еще не решена, а уже появляются новые.

Например, блестящая идея обложить мясо НДС. В Армении едва удалось перенести продажу свежего мяса с антисанитарных рынков в магазины, и вот революционные власти снова заставляют, чтобы торговля мясом перебралась на улицу. Потому что независимо от премьерских селфи рядом с дешевым мясом, в результате использования НДС мясо дорожает на 600 драм и становится неконкурентоспособным по сравнению с продажей на улице. Конечно, правительство может запретить уличную продажу мяса, но может пойти и на более революционный шаг и вообще запретить употребление мяса в пищу.

В результате деятельности нового правительства ситуация с малыми и средними предпринимателями, особенно небольшими магазинами, резко ухудшилась. Они говорят, что новым властям действительно удалось документировать товарооборот. То есть, оптовые базы отныне дают счет-фактуру, а это означает, что в небольших магазинах также должен быть кассовый аппарат. Мелкие лавочники говорят, что в результате документации их налоговая нагрузка увеличилась, а оборот остался прежним. Это означает, что прибыльность их бизнеса уменьшается, и в некоторых случаях это настолько критично, что они начинают задумываться о целесообразности сохранения бизнеса. Можно сказать, что тот, кто не может или не хочет работать по закону, должен закрыться, и этому нет альтернативы. Вот только возникает вопрос, люди для закона, или закон для людей?

Правительству Армении удалось добиться того, что у бизнеса появились серьезные опасения, что власти в их лице видят врагов и поставили перед собой цель уничтожить их. В таких обстоятельствах бизнес инстинктом самосохранения пытается найти безопасное место, к насколько не жаль, безопасно для них только вне Армении, констатирует обозреватель армянского издания.

К этому нечего добавить.

Султан Керим