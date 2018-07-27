В Баку прибудет спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу
27 июля 2018 14:28 176
В понедельник, 30 июля, в Баку прибудет спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.
Об этом Report сообщили дипломатические источники, передает Day.Az.
В ходе визита будут обсуждены пути развития сотрудничества ЕС и Азербайджана, а также региональные проблемы.
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