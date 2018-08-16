Депутат: Армения намеревается присвоить территории и других стран региона

Армения - страна-агрессор, и эта агрессия нарушила экономическую и геополитическую целостность региона.

Об этом сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Депутат отметил, что именно поэтому южнокавказские страны, проводя политику, которая, как в системе международных отношений, так и с точки зрения геостратегических интересов, соответствует существующим сегодня реалиям, затрудняются защищать общие интересы всего региона.

"К тому же Армения и сегодня продолжает захватническую политику, более того, пытается создать идеологические и военно-политические основы для продолжения этой политики. Так, еще находясь у власти, экс-президент Серж Саргсян сказал, что Армения предприняла первый шаг на пути создания "великой Армении" - оккупировала Нагорный Карабах, а остальные цели должны достичь грядущие поколения. Эти цели означают присвоение территорий трех соседних стран. Одна из них Азербайджан, часть территорий которого долгие годы находится под оккупацией, вторая Грузия, где Армения выдвигает территориальные претензии к Джавахетии, и третья Турция, к таким провинциям которой, как Ардахан, Эрзурум, Карс, Диярбекир и Ван, Армения также выдвигает территориальные притязания. Армении даже выдвигает территориальные претензии к Ирану, включая озеро Урмия", - сказал депутат.

По его словам, естественно, что в таких условиях, исходя из реалий и исторической справедливости, соседние страны должны вести совместную борьбу против этой идеологической провокации и захватнической политики Армении.

"Американский аналитик Джошуа Кучера неслучайно сфотографировал и поставил в Tvitter фотографию выдуманной "карты" "великой Армении", вывешенной на станции метро "Площадь Республики" в центре Еревана. На фотографии, наряду с Азербайджаном, выдвинуты территориальные претензии к Турции. Ирану и Грузии. Демонстрируя плакаты и фотографии, показывающие направления захватнической политики, молодежи внушается идея о том, что она должна продолжать эту политику. Поэтому если мы в дальнейшем не хотим войны в регионе и хотим защитить интересы региона, то уже сегодня должны пресекать пропаганду этой захватнической политики. Идеальным будет совместная борьба с этой политикой четырех стран - Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции, к которым Армения выдвигает территориальные претензии. Проводя наступательную дипломатию, необходимо добиться, чтобы средства идеологической пропаганды, создающие основу для этой агрессии, были задушены внутри Армении", - сказал Бабаоглу.

Депутат считает, что для этого необходимо проводить широкую информационную кампанию.

"Потому что страна-агрессор и дальше намерена проводить захватническую политику против других государств региона. Поэтому для разоблачения этой захватнической политики Армении четыре страны, пригласив региональные и международные организации, могут организовать совместные международные конференции. В противном случае по мере того, как Армения будет продолжать эту захватническую политику, защитить общие интересы региона будет невозможно", - сказал парламентарий.

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