500 сотрудников Армянской АЭС окажутся на улице

Премьер-министр Армении Никол Пашинян нашел виновных в высоких тарифах на электроэнергию. Это 500 сотрудников Мецаморской атомной электростанции, "пожиравшие" весь бюджет.

В ходе прямого эфира на своей странице в Facebook Пашинян заявил: "В энергетической системе есть определенные проблемы и это не простой вопрос. К примеру, на Армянской АЭС зарегистрированы "лишние" 500 сотрудников, которые, по сути, занимают созданные дополнительные должности, необходимости в которых не было. Но они были созданы, люди работают и получают зарплату, что оказывает дополнительное давление на тариф в виде 3 млрд. драмов, а это означает, что эта сумма учтена в тарифе".

По мнению Пашиняна, 500 новых рабочих мест были созданы прежними властями с целью фальсификации выборов.

Он отметил, что основной целью должно стать не снижение, а разработка такого тарифа, который сформирован не под влиянием коррупционных или иных явлений и параллельно вести работу над повышением дохода населения.

В свою очередь гендиректор АЭС Мовсес Варданян заявил журналистам, что в персонале Армянской атомной электростанции нет неоправданных штатных единиц.

Султан Керим