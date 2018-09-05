В рамках Генассамблеи ООН состоится встреча глав МИД стран-членов ГУАМ

В рамках Генеральной ассамблеи ООН состоится встреча министров иностранных дел стран-членов ГУАМ. Об этом в среду сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, достигнута договоренность по проведению в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН встречи министров иностранных дел стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Отметим, что формат ГУАМ был создан постсоветскими странами в 1997 году в ходе саммита глав государств Европейского союза в Страсбурге. В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, выйдя из него через четыре года. В 2006 году на первом саммите этого формата в Киеве было принято решение об объявлении ГУАМ международной организацией и новом названии - Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

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