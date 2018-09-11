Заявления Пашиняна в России свидетельствуют о том, что он недальновидный политик

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе визита в Россию еще раз свидетельствуют о том, что он недальновидный политик и не может считаться серьезным политиком.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

По его словам, основная цель визита Пашиняна в Россию - добиться ее поддержки в связи с решением армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также обсудить с президентом России пути возможного возрождения экономики Армении.

"С другой стороны, Пашинян в ходе визита также хотел обсудить вопрос членства Азербайджана в Организации Договора о коллективной безопасности, который его беспокоил. Другая цель - обсудить с Россией возможные пути долгосрочной эксплуатации атомной электростанции в Армении и получить инструкции от России в данном вопросе. Сказанное после встречи говорит о том, что Пашиняну не удалось достигнуть ни одной из своих целей", - отметил депутат.

По его словам, чтобы скрыть все эти неудачи, Пашинян вновь превратил армяно-азербайджанскую нагорно-карабахскую проблему в предмет политических манипуляций и выступил с заявлениями, рассчитанными больше всего на внутреннюю аудиторию.

"В этих заявлениях он также был несерьезен, потому что Пашинян выступал не как премьер-министр, а как обычный гражданин. Он отметил, что "как я себе представляю, Нагорный Карабах должен стать частью Армении". Конечно же, такого рода высказывания для премьер-министра являются несерьезными, так как премьер, особенно находящийся с визитом в другой стране, должен выступать с заявлениями от имени государства. Как видим, Пашинян, выступив от своего имени, еще раз продемонстрировал, что является дилетантом в политике. Для того, чтобы скрыть неудачу визита в Россию, он поднял вопрос присоединения Нагорного Карабаха к Армении", - добавил Бабаоглу.

По его словам, что касается другого бредового заявления премьер-министра Армении в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, то Пашинян прекрасно понимает, что Азербайджан в этом вопросе занимает твердую позицию.

"Азербайджан использует все средства для освобождения оккупированных земель. Азербайджан также доказал, что способен освободить оккупированные земли военным путем. Поэтому заявления Пашиняна о том, что применение силы в урегулировании этого конфликта являются неверным путем, что важно решить вопрос мирным путем и Армения готова к компромиссу, свидетельствуют, что Пашинян опасается военной мощи Азербайджана, давшего отпор провокационным действия армянской армии", - сказал Бабаоглу.

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