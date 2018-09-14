Хикмет Бабаоглу: ОБСЕ обязательно должна дать оценку угрозам Азербайджану со стороны "уличного политика" Пашиняна

Азербайджан является стратегически важной страной среди восточных партнеров Европы. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

"Стратегическая значимость Азербайджана не ограничивается лишь энергетической безопасностью, но также обуславливается географическим положением и военно-экономическими ресурсами. Поэтому визит генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера в Азербайджан должен расцениваться именно в этом контексте. Это имеет очень важное значение с точки зрения безопасности нашей страны", - сказал Бабаоглу.

Он отметил, что на встрече главы азербайджанского государства с генеральным секретарем ОБСЕ был обсужден ряд актуальных вопросов. "Нужно учесть, что в контексте происходящих в настоящий момент в мире военно-политических и экономических конфликтов национальная безопасность стран-членов ОБСЕ также подвергается угрозе в той или иной степени, или такое явление считают возможным", - сказал он.

Бабаоглу отметил, что ОБСЕ, конечно же, должна обсуждать такие вопросы со своими партнерами и осуществлять меры по безопасности.

Он подчеркнул, что уже на протяжении долгих лет нарушена территориальная целостность Азербайджана, земли страны подверглись оккупации со стороны Армении.

"Для урегулирования проблемы была создана специальная группа ОБСЕ, то есть Минская группа, но до сих пор она не внесла реального вклада в урегулирование проблемы. К тому же нынешний руководитель Армении, не поднявшийся выше уровня уличного политика премьер-министр Никол Пашинян угрожает Азербайджану новыми бредовыми заявлениями. ОБСЕ обязательно должна дать этому оценку, потому что безопасность Азербайджана не менее важна, чем безопасность других стран-членов этой организации", - отметил депутат.

Бабаоглу добавил, что ОБСЕ должна выразить свое отношение к такому чувствительному вопросу, должна достойно выполнять посредническую миссию для того, чтобы положить конец оккупации.

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