Торжественный парад по случаю 100-летия освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15 сентября 2018 15:21

В субботу стартовал торжественный парад по случаю 100-летия освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку - событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

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