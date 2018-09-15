Торжественный парад по случаю 100-летия освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15 сентября 2018 15:21 1 220
В субботу стартовал торжественный парад по случаю 100-летия освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.
Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.
Освобождение Баку - событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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