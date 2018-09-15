Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Мехрибан Алиева участвуют в параде, посвященном 100-летию освобождения Баку
15 сентября 2018 15:48 621
В столице Азербайджана в субботу проходит парад, посвященный 100-летию освобождения Баку.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В параде принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Мехрибан Алиева.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президентам Азербайджана и Турции.
Главы государств поприветствовали солдат.
Военный оркестр исполнил государственные гимны Турции и Азербайджана.
Прозвучали песни "Бушевало Черное море" ("Çırpınırdın Qara dəniz") и "Азербайджан".
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил на параде.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на параде.
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