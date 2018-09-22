Армянские археологи снова насмешили "находками" в оккупированном Карабахе - ПОДРОБНОСТИ

На днях армянские черные археологи, промышляющие на оккупированных территориях Азербайджана, поделились с армянской общественностью радостной новостью. Удалось таки обнаружить "доказательства" принадлежности Агдамского района - где ими, мягко говоря, найден пресловутый "Тигранакерт", - армянам.

Руководитель экспедиции, завкафедрой ЕГУ Гамлет Петросян привел публику в восторг, сообщив, что обнаружение "капители 8-метровой колонны раннесредневековой церкви с армянской буквой, в очередной раз подтверждающее не только армянскую принадлежность найденного поселения, но и степень распространенности армянской письменности".

Напомним, что "сенсации" с места незаконных раскопок под Агдамом армянские археологии поставляют агитпропу ежегодно. Денег не хватает, и каждый раз Гамлет Петросян надеется, что "сенсационность" повлияет как-то на финансирование. Но нет.

В прошлом году на территории так называемого "Тигранакерта" были обнаружены кувшинные захоронения, почему-то немедленно приписанные к армянской традиции. Утверждалось, что такие захоронения были распространены исключительно в ареале "исторического проживания армян". Пошумели и затихли, так как "сенсация" никого не заинтересовала. По двум причинам. Первая - раскопки незаконные и производятся на оккупированных территориях другого государства. А значит, ввязываться в это дело и сотрудничать с черными археологами не стоит. Вторая причина заключается в том, что в отличие от узколобых армянских ученых их коллегам в мире прекрасно известно, что кувшинные захоронения характерны для многих народов мира - от Египта и Лаоса до Южной Америки. На Кавказе они тоже были распространены, и установить национальность содержащихся в них костей, пардон, не представляется возможным.

А в 2016-м команда Петросяна и вовсе насмешила научный мир, заявив об обнаружении, правда, на этот раз в оккупированном Агдеринском районе, антропоморфных стел, датируемых началом первого тысячелетия до нашей эры, представляющих большой интерес... с политической точек зрения. Имелось в виду, что стелы, дескать, доказывают, что в Карабахе три тысячи лет назад уже жили армяне. При этом армянские псевдо-специалисты почему-то забыли указать, что "антропоморфными стелами" в науке называют древние кочевые тюркские балбалы - каменные изваяния, которые встречаются на широких просторах Евразии, где издревле проживали тюркские народы.

Столб с армянской буквой - находка из этой серии археологических курьезов.

Глава Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов, комментируя Day.Az очередную "сенсацию" незаконных раскопок в оккупированном Карабахе, отметил, что это шоу с "Тигранакертом" продолжается уже несколько лет, и над ним смеются даже в самой Армении, а тем более, в мире.

"По сути новость опять комедийная - обнаружена. Мол, колонна, которая имеет отношение к церкви и обязательно к армянской, и на ней имеется всего одна буква - всего одна! - и она, конечно же, армянская. Естественно, никаких фото и доказательств опять не представлено.

Стандартные пропагандистские приемы наших "коллег" из Армении нами уже хорошо изучены. Процесс присвоения того или иного образца чужой культуры у них, как правило, замыкается на обнаружении церкви, камней с какими-то буковками, которые они сами пририсовывают. И вот, отталкиваясь от таких вот сомнительных буковок, они начинают присваивать огромные пласты чужого наследия, не имеющего к ним никакого отношения. Как видим, технологии не меняются, и в этот раз мы снова наблюдаем, что сегодняшние армянские фальсификаторы идут по стопам своих предшественников.

Данная игра имеет две цели - оболванивать армянский народ лживыми историческими концепциями и отрабатывать те деньги, которые отпускаются на эти, с позволения сказать, раскопки. То есть те, кто ведут эти работы, заинтересованы в том, чтобы находить все только армянское или же придумывать армянское, если ничего не нашлось. Вот такая кооперация идеологии и бизнеса в итоге рождает чудовищную мифологию и ложь. И происходит это не в первый раз и не в последний", - сказал Ризван Гусейнов.

Зульфугар Ибрагимов