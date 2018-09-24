Оглашена повестка IX российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку

В Баку 27 сентября пройдет IX российско-азербайджанский межрегиональный форум. В мероприятии примут участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин.

Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресса, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие будет направлено на углубление связей между регионами стран. Среди спикеров и участников также дипломатические представители, главы регионов, а также деловое сообщество.

Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов. С российской стороны планируется участие руководителей шести регионов: Архангельской, Астраханской и Новгородской областей, Ставропольского края, а также Дагестана и Удмуртии.

Программа мероприятия включает Пленарное заседание, на котором выступят министры Максим Орешкин и Шахин Мустафаев, дипломатические представители, руководители деловых ассоциаций и главы ряда российских регионов, расширенное заседание Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов, а также серию круглых столов: "Промышленность: перспективы двустороннего сотрудничества", "Развитие сотрудничества в области туризма", "Развитие сотрудничества в аграрной сфере", "Сотрудничество в области малого и среднего бизнеса", "Укрепление сотрудничества в гуманитарной сфере", "Укрепление сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок" и "Перспективы сотрудничества в развитии женского предпринимательства".

Мероприятие традиционно организует министерство экономического развития России совместно с министерством экономики Азербайджана при поддержке Фонда Росконгресс.