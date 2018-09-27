Президент Ильхам Алиев: Очень эффективная динамика во всех направлениях подчеркивает дух, характер азербайджано-российских отношений

Очень эффективная динамика во всех направлениях подчеркивает дух, характер азербайджано-российских отношений.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг, выступая на официальной церемонии открытия IX Азербайджано-российского межрегионального форума.

"В первую очередь, хотел бы поприветствовать Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также сопровождающих его лиц в Азербайджане. Добро пожаловать. Мы Вам всегда очень рады. Сегодняшнее участие президентов России и Азербайджана в работе Межрегионального форума - свидетельство того, какое большое значение мы придаем деятельности этого форума. Это - девятый форум, в следующем году будет юбилейный. Мы рады, что первый форум в 2010 году был проведен в Азербайджане и тем самым был дан толчок очень активному межрегиональному сотрудничеству. И то, как заполнен сегодня этот зал, вмещающий 1000 человек, говорит о том, какой большой интерес существует к работе этого форума. С Владимир Владимировичем мы встречаемся регулярно. Не так давно, в начале сентября, я совершил официальный визит в Российскую Федерацию. Мы провели очень плодотворные переговоры, очень обстоятельный обмен мнениями по всем вопросам повестки дня. И то, что меньше чем через месяц Президент России находится в Азербайджане, - яркое свидетельство того уровня отношений, которые между нами существуют. В рамках моего визита было подписано 16 документов, которые охватывают многие сферы деятельности и которые будут предопределять на многие годы вперед поступательное развитие наших отношений. Также должен отметить, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин за последние 5 лет в четвертый раз посещает Азербайджан. Я также регулярно совершаю визиты в Россию, и это также является ярким свидетельством нашего партнерства, дружественных и добрососедских отношений между нашими странами. Что касается торгово-экономических связей, то мы видим динамику роста, она очень впечатляет. Это поступательная динамика: и в прошлом году, и в этом году товарооборот растет. Россия для Азербайджана является партнером номер один по импорту и партнером номер один по экспорту наших товаров ненефтяной сферы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что также осуществляются проекты, связанные с взаимными инвестициями.

"И здесь тоже мы видим позитивную динамику. Очень прочные связи в энергетической и нефтегазовой сфере. Мы в рамках моего официального визита в Российскую Федерацию подписали важный документ - договор между компаниями "Роснефть" и SOCAR по сотрудничеству в нефтяной сфере. Также в Азербайджане более 20 лет успешно работает и является важным инвестором для нас компания "ЛУКОЙЛ". В сфере электроэнергетики наши энергосистемы работают в параллельном режиме. Мы обсуждали в рамках моего сентябрьского визита вопросы, связанные со строительством второй очереди высоковольтной линии электропередачи, которая позволила бы еще больше наладить энергообмен, а также расширить сотрудничество с третьими странами в этой сфере. Мы очень активно сотрудничаем в транспортной сфере. Проект "Север-Юг", который мы совместно реализовываем, уже приносит свои результаты. В этом году по сравнению с прошлым годом мы видим более чем 100-кратное увеличение транспортировки грузов по этому коридору, и это только начало. Мы рассчитываем, что этот коридор станет одной из важнейших транспортных артерий Евразии и тем самым еще больше будет способствовать сближению между нашими странами и увеличивать наш транзитный потенциал. Также хотел бы отметить, что только Азербайджанская национальная авиакомпания совершает более 50 рейсов в неделю в различные города России. Если добавить еще и российских авиаперевозчиков, мы увидим также интенсивность того, как общаются между собой наши граждане и интенсивность наших связей. В туристической сфере мы видим очень значительный рост посещения Азербайджана со стороны граждан России. За неполные 9 месяцев около 700 тысяч россиян посетили Азербайджан. Уверен, что эта цифра также в будущем будет расти", - отметил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев также сказал, что в банковской сфере очень хорошие перспективы и сотрудничество.

"В Азербайджане действует такой крупный российский банк, как ВТБ. Кстати, Азербайджан является крупнейшим иностранным акционером этого банка. Также "Газпромбанк" профинансировал относительно недавно крупнейший промышленный проект Азербайджана стоимостью более 400 миллионов долларов. То есть, это все важные элементы нашего сотрудничества. Относительно новой сферой сотрудничества является автомобилестроение. В Азербайджане уже выпускаются автомобили "КамАЗ", "Урал". Уже сотни этих автомобилей сошли с конвейера. А также достигнута договоренность о производстве автомобилей "ГАЗ" тоже в нашей стране. По всем направлениям мы видим очень эффективную динамику и все это подчеркивает и дух, и характер наших отношений. Конечно же, в основе наших отношений лежат наши исторические связи, культурные связи, близость наших народов, и конечно мы совместно очень активно работаем над развитием гуманитарных связей. В следующем месяце в Баку будет проходить очередной Бакинский гуманитарный форум под патронатом президентов России и Азербайджана. Этот международный форум уже превратился в важнейшую глобальную площадку для обсуждения вопросов гуманитарного характера, межкультурного диалога, межконфессиональных отношений. В Азербайджане действует 341 школа с обучением на русском языке, действуют 2 филиала ведущих российских вузов - МГУ и Медицинской университет имени Сеченова", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил активное взаимодействие в культурной сфере.

"Здесь можно очень много говорить о российско-азербайджанских отношениях, просто из-за того, что мы имеем формат сегодняшнего форума невозможно охватить все. Но мы нацелены на дальнейшее активное развитие отношений. Также думаю немаловажным шагом в деле дальнейшего нашего сотрудничества будет и планируемое на следующий год открытие Азербайджанского павильона на ВДНХ. Это историческое здание было азербайджанским павильоном в середине прошлого века и мы восстанавливаем его и будем присутствовать и демонстрировать наше достижение на такой важнейшей, я думаю, международной выставочной площадке. С российскими регионами у нас тоже очень тесные отношения. Около 20 субъектов Российской Федерации с Азербайджаном имеют соответствующие соглашения. Мы открываем торговые представительства в регионах, также российские регионы в Азербайджане. То есть, я уверен, что межрегиональное сотрудничество будет органично дополнять весь комплекс дружественных, добрососедских отношений, которые наши страны связывают.Хотел бы выразить благодарность Президенту Владимир Владимировичу Путину за то, что он сегодня находится в Азербайджане. Для нас это очень ценно. Мы рассматриваем это как знак дружбы, как знак уважения к нашей стране. И, конечно, то, что мы выступаем перед вами, подчеркивает значимость той работы, которую вы проводите. Я желаю форуму успехов и дальнейших достижений на благо процветания наших стран и народов", - подчеркнул Президент Азербайджана.