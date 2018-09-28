Хикмет Бабаоглу: Никол Пашинян превратил трибуну ООН в средство политического террора

Никол Пашинян превратил трибуну ООН в средство политического террора, и ООН должна дать этому оценку. В противном случае любой премьер-министр страны-оккупанта, в любое время сможет выступать с бредовыми заявлениями с этой трибуны. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

По словам депутата, Пашинян приложил все усилия для того, чтобы оправдать этнический сепаратизм и захватническую политику Армении.

"Пашинян забывает, что существуют четыре резолюции Совета Безопасности той международной организации, с трибуны которой он выступал, по немедленному освобождению азербайджанских земель, оккупированных армянскими ВС. Сказанное им противоречит как уставу ООН, так и принятым СБ ООН резолюциям", - сказал Бабаоглу.

Он добавил, что ООН и Минская группа ОБСЕ должны дать этому выступлению правовую оценку.

"Если взглянуть только на особо значимые события, происходившие в Азербайджане в последние дни, обратить внимание на успешные военные учения нашей армии, великолепные военные парады, на последние достижения в сфере космоса, то увидим, что одной из причин, ведущих к таким истеричным заявлениям премьер-министра страны-оккупанта, являются эти успехи Азербайджана", - отметил депутат.

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