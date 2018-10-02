Случившееся в Испании ужаснуло Европу - что общего между Каталонией и Карабахом

Сепаратизм, он и в Европе сепаратизм. Оголтелый, агрессивный, тупо упорствующий. Не важно, какой национальности и веры те, кто стремится разбить единое целое в угоду собственным амбициям, национальному чванству и болезненным фантазиям. Не важно, где это происходит - в азербайджанском Карабахе, или в испанской Каталонии. Принципы, методы и инструментарий адептов воинствующего сепаратизма едины.

В Испании отметили годовщину пресловутого референдума о "независимости" Каталонии. Состоялся этот незаконный акт 2 октября 2017 года, но "торжества" по случаю годовщины начались уже вчера вечером. Отметили, конечно, не в Мадриде, а в Барселоне, столице мятежного региона. Причем, по всем правилам - насилием, беспорядками и столкновениями с правоохранителями. А как же, такая дата...

Как сообщает РИА Новости, более 40 человек, по предварительным данным медицинских служб, пострадали в Каталонии в результате беспорядков, которые произошли в автономном сообществе вечером в понедельник. По предварительным данным, в Барселоне и Жироне пострадали 43 человека. Только среди сотрудников каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra более 30 пострадавших. Как сообщили медицинские службы, все травмы легкие, помощь была оказана на месте, никто не был доставлен в больницы. Большинство пострадали во время столкновений у здания парламента, сообщает РИА.

Как можно судить по новостям, сепаратисты хорошо подготовились к акции. В первую очередь радикалы снесли полицейские кордоны у здания регионального парламента, пытались осадить представительство Национальной полиции, бросая в полицейских бутылки и банки, возводили какие-то баррикады, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры. В ответ на эти действия полиция была вынуждена применить силу. Судя по опубликованной статистике пострадавших, пострадали в столкновениях в большинстве сотрудники полиции.

По тому же сценарию беспорядки шли в Жироне.

"Начаты расследования в Барселоне и Жироне. На настоящий момент нет задержанных, но могут быть задержания позже", - цитирует представителя каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Альберта Олива РИА-Новости.

Об этом Олива заявил на пресс-конференции.

Раскрыв некоторые подробности, генеральный директор Mossos d'Esquadra Андреу Мартинес сообщил, что силовики "с конца прошлой недели зафиксировали изменение характера поведения радикальных групп, которые ясно стремились к конфронтации с Mossos d'Esquadra". Столкновения с силовиками начались уже в субботу, тогда пострадали 24 человека. А в понедельник радикалы из "Комитетов защиты республики" блокировали трассы и дороги в регионе, улицы в Барселоне и Льейде и на несколько часов прервали высокоскоростное железнодорожное сообщение с Францией.

Примечательно повели себя в этой ситуации бывший и нынешний глава сепаратистского региона. Как отмечает РИА, глава женералитета Ким Торра, выступая утром в связи с годовщиной "референдума", поддержал "комитеты", призвав их "давить дальше". Однако после начала беспорядков поздно вечером и он, и бывший глава женералитета Карлес Пучдмон осудили действия радикально настроенных участников акций, заявив о мирном характере движения.

Возможно, оба не ожидали, что ситуация выйдет из-под контроля и превратится в неуправляемое насилие. Либо рассчитывали на какой-то положительный для сепаратистов результат, после получения которого готовились возглавить беспорядки. Каков бы ни был сценарий, а он не удался. Как не удался и год назад.

Тогда тоже было трудно понять, на что рассчитывают сепаратисты. В современном мире, находясь в сердце Европы и являясь частью страны-члена единого европространства, Пучдемон и вдохновляемые им массы поступили более чем глупо. Достаточно было изучить опыт армянских сепаратистов, чтобы понять, насколько невыполнимую задачу поставили перед собой желающие расколоть Испанию. Да, армянам удалось заполучить чужие территории из рук мощного союзника и удерживать захваченное четверть века, несмотря ни на какие международные законы и резолюции. Но оккупированный Карабах так и не стал "независимым", не получил признания и продолжает признаваться миром частью Азербайджана. И это далекий Кавказ, так сказать, периферия Европы, до которой последней нет особого дела. Но даже тут поддерживаемый мощными союзниками, деньгами диаспоры и усилиями влиятельного лобби армянский сепаратизм не сумел добиться узаконивания результатов оккупации. Потому что все прекрасно понимают, что позволь нарушить незыблемые принципы (важнейшими из которых являются неприкосновенность границ и территориальная целостность государств) один раз, и наступит хаос. Потворствование армянству уже привело к тяжелым последствиям в нашем регионе, вылившись в аннексию территорий Грузии, в подъем сепаратизма в Украине, а сепаратистские поползновения в самой Европе в лице того же каталонского кризиса.

Как заявлял ранее в интервью газете El País в связи с каталонским референдумом председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. ситуация, сложившаяся в Каталонии, стала настоящей катастрофой, и бывшее руководство автономного сообщества сильно заблуждалось, полагая, что Европа может встать на его сторону в конфликте с Мадридом.

Жаль, что за много лет до этого европейские лидеры не произнесли тех же слов по отношению к оккупировавшей часть территорий Азербайджана Армении. Возможно, агрессивный сепаратизм по прошествии лет не поднял бы голову в самой Европе. А армянские политики не вели бы себя так нагло. Как, например, президент Армен Саркисян, набравшийся наглости во время мероприятия в Вашингтоне не подать руки послу Испании.

Напомним, что об этом "подвиге" Саркисяна напасал в своем Facebook некий художник Рубен Малаян, участвовавший на церемонии открытия Смитсоновского фольклорного фестиваля. Художник гордо поведал своим читателям, что армянский президент всем своим поведением поддерживал в ходе мероприятия сепаратистскую Каталонию. Выступая на церемонии с речью, посол Испании заявил, что в его стране нет политических заключенных, что вызвало негодование делегации из Каталонии: последняя, в знак протеста, демонстративно покинула зал. Каталонцы вышли на улицу и стали танцевать. После этого, как пишет Малаян, испанский посол подошел к президенту Армении Саркисяну, чтобы пожать ему руку, но тот отказался это сделать.

"Уважаю!" - сочится восторгом Малаян.

После того, как вся Армения дружно принялась гордиться своим президентом, офис последнего ужаснулся и принялся все отрицать, убеждая, что ничего такого не было. Но патриотичная общественность все равно продолжала гордиться - в глубине души. Где-то очень глубоко.

Напоследок напомним, что результаты каталонского "референдума" были признаны незаконными. а центральные власти Испании упразднили автономию области. Пучдемон и его банда были отстранены от власти и, после бегства из страны, задержаны в Брюсселе. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.

А в марте этого года суд в Германии продлил содержание под стражей бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона. Как передавали мировые СМИ, в Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Зульфугар Ибрагимов