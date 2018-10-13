Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Первый Московский государственный медицинский университет с юбилеем

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М. Сеченова с 260-летием вуза. Поздравительное письмо ректору университета Петру Глыбочко вручил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу на юбилейном вечере в Москве.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В письме говорится, что Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова полностью оправдывает свой девиз - "Первый среди равных!". Уникальная атмосфера академизма и новаторства, творческого поиска и ответственности позволили Сеченовскому университету стать крупнейшим научным, культурным и духовным центром. Его профессоров и преподавателей всегда отличали высокая эрудиция, интеллигентность и, самое главное, любовь и преданность своей гуманной профессии. Авторитет и слава Первого медицинского давно перешагнули границы России. Ведь подлинная наука интернациональна по своей сути, ее развитие неотделимо от международного научного и образовательного сотрудничества.

Первый вице-президент Азербайджана в своем послании отмечает широту географии международных связей Сеченовского университета. В Баку открыт и успешно ведет свою образовательную, лечебную и научную деятельность филиал МГМУ. Это еще одно красноречивое свидетельство дружественных отношений Азербайджана и России. "Наши страны сохранили, укрепили научное, гуманитарное сотрудничество, единое образовательное и культурное пространство. За более чем два века своей деятельности Сеченовский университет прошел огромный путь, он воспитал великолепную плеяду прославленных врачей, ученых, просветителей. Сеченовский университет продолжает свою благородную миссию, основанную на идеалах гуманизма и милосердия во имя сохранения жизни и здоровью людей. Первый МГМУ - крупнейший центр подготовки медицинских кадров не только для России, но и целого ряда других стран. Вы храните лучшие традиции Сеченовского университета, высочайшие стандарты преподавания и врачебного искусства. Сегодня ваши выпускники во многих уголках мира ведут научные исследования, возвращают людям здоровье и радость жизни. Юбилей медицинского университета имени Сеченова - яркое, значимое событие не только для России, но и для всего мирового медицинского и научного сообщества и, конечно же, для всех, чья личная биография связана с Сеченовским университетом. Я горжусь тем, что являюсь выпускницей этого авторитетного университета, и благодарна своим преподавателям и за полученные знания, и за бесценную школу милосердия и добра", - подчеркнуто в поздравительном послании.

Первый вице-президент поздравила преподавателей и студентов Сеченовского университета со знаменательной датой, пожелала Первому МГМУ всегда оставаться таким же авторитетным, уважаемым, открытым новым идеям, наполненным атмосферой добра и света.

Ректор Первого МГМУ Петр Глыбочко поблагодарил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву за поздравление. "Нам очень приятно, что Первый вице-президент Азербайджана, почетный профессор нашего университета Мехрибан Алиева закончила наш университет. Благодаря Мехрибан Алиевой работает наш филиал в Азербайджане. Сегодня в Бакинском филиале обучается 500 человек. Наш университет всегда гордится своими выпускниками", - сказал ректор.

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ) отмечает 260-летний юбилей. Родоначальником Первого МГМУ им.И.М.Сеченова был медицинский факультет Императорского Московского университета, открытого в 1758 году. С 1917 по 1930 год медицинский факультет находился в составе МГУ. В 1930 году был выделен из него и преобразован в 1-й Московский медицинский институт. В 1955 году институту присвоено имя И. М. Сеченова, а с 2010 года институт функционирует как Первый Московский государственный медицинский университет.

Его выпускниками были Николай Пирогов, Антон Чехов, Иван Сеченов, Лео Бокерия и др.

Единственный филиал вуза открыт в Баку в 2015 году. Обучение в филиале осуществляется по учебным планам и программам Сеченовского университета, занятия проводятся на русском языке. Выпускникам филиала выдается диплом Первого МГМУ.