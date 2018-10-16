Бундестаг: Германия готова внести вклад в мирное решение карабахского конфликта - ФОТО

Германия готова внести вклад в мирное решение нагорно-карабахского конфликта.

Об этом вице-президент Бундестага Томас Опперман сказал, выступая на конференции "Азербайджано-германские отношения: общая история и будущие перспективы" в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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