Бундестаг: Германия готова внести вклад в мирное решение карабахского конфликта - ФОТО
16 октября 2018 10:52 201
Германия готова внести вклад в мирное решение нагорно-карабахского конфликта.
Об этом вице-президент Бундестага Томас Опперман сказал, выступая на конференции "Азербайджано-германские отношения: общая история и будущие перспективы" в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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