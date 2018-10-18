Хикмет Бабаоглу: Укрепление позиции Азербайджана в отчете ВЭФ говорит об устойчивости социально-экономического развития страны

В отчёте о глобальной конкурентоспособности - 2018-2019 Всемирного экономического форума (ВЭФ) Азербайджан укрепил свои позиции по ряду индикаторов и вышел вперед. Укрепление Азербайджаном своей позиции в этом отчёте, который составлен на основе новой методологии, говорит о продолжительности и устойчивости социально-экономического развития страны.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Он отметил, что отчёт о глобальной конкурентоспособности - 2018-2019, в отличие от предыдущих, был подготовлен на основе 68 новых индикаторов.

"У Азербайджана по ряду индикаторов имеются высокие показатели. Однако несмотря на то, что сейчас по новой методологии они не учитываются, наша страна все равно заняла первые позиции. Позиция нашей страны по семи из 12 ключевых субиндикаторов значительно улучшилась. Сюда входят инфраструктура, здравоохранение, уровень информационно-коммуникационных технологий, рынок труда, динамичность бизнеса и инновационный потенциал. Позиция Азербайджана по названным индикаторам отмечается особо, а по ряду показателей наша страна занимает даже первое место. Например, по уровню обеспечения электроэнергией, набрав 100 баллов, Азербайджан занял первое место. А это важный показатель", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что в то же время Азербайджан смог пробиться на одну из лидирующих позиций по индикаторам воздействия на окружающую среду и инклюзивного развития.

"Это свидетельствует о наличии в Азербайджане инклюзивного общества. Это означает, что каждый гражданин Азербайджана может использовать все возможности в соответствии с своим интеллектуальным потенциалом и способностями. Кроме того, Азербайджан занял 31-е место среди 140 стран мира по показателю динамичности бизнеса. Это связано с важными экономическими реформами в сфере развития предпринимательства и бизнеса, проводимыми в Азербайджана. Все это еще раз показывает, что шаги, предпринимаемые на данном этапе в Азербайджане в направлении социально-экономического развития, стратегически верны и в экономике Азербайджана создаются новые основы для развития на последующем этапе", - сказал Бабаоглу.

Отметим, что в изменённую методологию отчёта о глобальной конкурентоспособности ВЭФ включены 68 новых индикаторов, а 84 (74 процента) из 114 индикаторов были исключены. Таким образом, 70 процентов из 98 индикаторов полностью новые. Азербайджан по новой методологии оценивается впервые. Страна вместе с Турцией, Сербией, Грузией, ЮАР и Хорватией попала в седьмой десяток, разместившись на 69-м месте.

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