Александр Лукашенко: Успешное развитие Азербайджана неразрывно связано с проводимым под руководством Президента Ильхама Алиева курсом на строительство сильного государства
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с днем рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения.
Успешное и поступательное развитие братского Азербайджана неразрывно связано с проводимым под Вашим руководством курсом на строительство сильного независимого государства.
Динамичные и содержательные контакты, взаимопонимание и доверительность диалога на высшем уровне являются отличительной чертой белорусско-азербайджанских отношений и приумножают традиции дружбы между нашими народами.
Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе Вашего недавнего визита в Беларусь, внесет значимый вклад в развитие устойчивого и многопланового сотрудничества между Минском и Баку, повышение благосостояния граждан двух стран.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья, добра и воплощения всего задуманного", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!