Александр Лукашенко: Успешное развитие Азербайджана неразрывно связано с проводимым под руководством Президента Ильхама Алиева курсом на строительство сильного государства

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с днем рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения.

Успешное и поступательное развитие братского Азербайджана неразрывно связано с проводимым под Вашим руководством курсом на строительство сильного независимого государства.

Динамичные и содержательные контакты, взаимопонимание и доверительность диалога на высшем уровне являются отличительной чертой белорусско-азербайджанских отношений и приумножают традиции дружбы между нашими народами.

Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе Вашего недавнего визита в Беларусь, внесет значимый вклад в развитие устойчивого и многопланового сотрудничества между Минском и Баку, повышение благосостояния граждан двух стран.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья, добра и воплощения всего задуманного", - говорится в поздравлении.