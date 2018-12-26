Перед встречей с Путиным Пашинян собирает компромат на российские компании

Завтра, 27 декабря, и.о. премьера Армении Никол Пашинян должен отправиться с рабочим визитом в Москву. Как предполагают армянские аналитики, главной темой обсуждений с Владимиром Путиным будет цена на поставляемый Армении российский газ. Позиции Еревана в переговорах достаточно слабы, поэтому сейчас задача Пашиняна собрать как можно больше компромата на работающие в РА российские компании, чтобы использовать это в качестве аргументов армянской стороны. А говоря точнее - в качестве средства давления на Москву.

Одной из составляющих этого "досье" должно стать ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Эту компанию новые власти рассматривают как очень вкусное, но в то же время очень опасное блюдо. Как японская рыба фуга. Можно рискнуть и съесть ее, однако последствия могут быть самыми катастрофическими.

Как пишет газета "Жоховурд", Следственный комитет Армении накануне распространил сообщение о начале широкомасштабной проверки десятилетней деятельности ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога", включая уголовные дела, возбужденные по некоторым эпизодам.

Данное сообщение, такое впечатление, что является одним из следующих друг за другом за последние несколько месяцев сообщений о выявлении злоупотреблений в различных структурах и организациях. Однако сообщение о проверке в ЮКЖД вовсе не из этой серии, оно особенное, отмечает армянское издание.

Поясняя свою мысль, авторы новости напоминают, что ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" было основано в 2008 году для управления и развития железнодорожной инфраструктуры в Армении. Компания была создана компанией "Российские железные дороги", которая в 2008 году подписала концессионное соглашение об управлении железными дорогами с правительством Армении сроком на 30 лет, обязавшись, по сути, инвестировать в развитие железной дороги порядка 350 миллионов долларов.

Иначе говоря, Южно-Кавказская железная дорога - это российские железные дороги, которые управляют армянской железной дорогой уже десять лет.

И вот, Следственный комитет, фактически, объявляет о масштабной проверке работы РЖД в Армении. И это примечательно в свете того факта, что завтра премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, пишет "Жоховурд".

Одним словом, в преддверии своего визита в Москву Никол Пашинян, как говорится, заряжает свой патрон посредством распространенного сообщения о широкомасштабной проверке деятельности РЖД.

Но заметим, что надеяться поймать на эту удочку главу России - просто смешно.

Зульфугар Ибрагимов