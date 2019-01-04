2018 год запомнился как год стабильного развития Азербайджана

Поздравление Президента Ильхама Алиева азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года стало своего рода кратким отчетом как о проделанной в 2018 году работе, так и предстоящих в 2019 году задачах.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

По его словам, минувший 2018 год запомнился как год стабильного развития, тем, что в этом году был решен ряд проблем, также вырос международный авторитет Азербайджана и, наконец, появились новые благоприятные условия для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Если подробно проанализировать это краткое обобщение, то увидим, что благодаря конституционным и институциональным реформам в стране, проведенным в 2015-2017 годах, достигнутые успехи сформировали условия для развития в 2018 году", - сказал депутат.

Как сказал Бабаоглу, в 2018 году завершился ряд реализуемых Азербайджаном международных проектов, которые начали приносить стране реальные доходы.

"Это в первую очередь завершение Трансанатолийского газопровода - ТANAP, который является важным сегментом проекта "Южный газовый коридор". В то же время состоялось открытие нефтеперерабатывающего завода Star, являющегося самым крупным инвестиционным проектом Азербайджана", - сказал депутат.

По его словам, реализация данных проектов стала важным событием не только для Азербайджана, но и для других стран-партнеров, для энергетической безопасности Европы они стали важной альтернативой, также начали играть роль нового надежного экономического моста между Азербайджаном и Западом.

По словам Бабаоглу, одним из главных экономических событий стало открытие полипропиленового завода в Сумгайыте, который обеспечил значительный рост ненефтяного экспорта Азербайджана.

"В стране были построены и введены в эксплуатацию многочисленные промышленные кварталы и агропромышленные комплексы. Проведена большая работа по развитию виноградарства, хлопководства, шелководства, виноделия, табаководства. Проделанная работа создала новые благоприятные условия для развития в 2019 году, которые действительно сыграют роль базы для успехов, которые будут достигнуты в новом году", - отметил депутат.

Бабаоглу также сказал, что была проведена большая работа и в социальной сфере.

"Проблемам малообеспеченных слоев населения всегда уделялось пристальное внимание, началась выдача единовременного пособия семьям шехидов, и данный процесс продолжается. Семьям беженцев и вынужденных переселенцев только в 2018 году было предоставлено 5880 квартир, что является рекордным показателем", - добавил Бабаоглу.

Депутат также сказал, что минувший год может быть также охарактеризован как год роста международного авторитета Азербайджана. В числе международных успехов в первую очередь можно отметить парафинирование документа "Приоритеты партнерства", подписанного между Азербайджаном и Европейским союзом. Данный документ знаменателен тем, что страны-члены Европейского союза поддержали и подтвердили территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджана.

Бабаоглу добавил, что вторым важным достижением можно считать подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

"Подписание конвенции является очень важным событием с точки зрения обеспечения интеграции в Каспийском бассейне и координированного и эффективного использования существующих ресурсов", - сказал депутат.

Депутат добавил, что 2018 год, если подходить с самых разных аспектов, запомнился как весьма успешный год.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook