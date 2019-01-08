Антиазербайджанские силы за рубежом используют Мехмана Гусейнова

В последнее время антиазербайджанские центры вновь пытаются создать вокруг Азербайджана шумиху и в этих целях в качестве инструмента хотят использовать осужденного Мехмана Гусейнова.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Депутат сказал, что в действительности эта шумиха никак не связана с Мехманом Гусейновым.

"Он, будучи гражданином Азербайджана, нарушил закон и поэтому предстал перед судом. Теперь те, из-за чьих провокаций он попал в такое положение, подтолкнули его к очередному нарушению закона и пользуются его положением. Это недопустимо, и ни одна международная сеть не имеет на это право. К сожалению, порой антиазербайджанские сети, завлекая свои жертвы, таких как Мехман, используют такую молодежь и настраивают ее против национальных интересов. То, что происходит в настоящее время, является очередной волной подобной игры", - добавил депутат.

Бабаоглу также отметил, что такие антиазербайджанские сети не интересует ни судьба Мехмана, ни интересы Азербайджана.

"Наоборот, притворяясь защитниками прав и демократии, они в действительности проявляют к Азербайджану враждебность, стремятся опорочить его международный авторитет, стремятся создать у мировой общественности антидемократический образ нашей страны. Для этих центров Мехман Гусейнов - азербайджанец, и его арест для этих центров своеобразный трофей. Потому что в сложных международных условиях речь идет о борьбе на глобальной арене. Победители в этой войне, обеспечив свою безопасность, будут продолжать существовать дальше, проигравшие же потеряют свою национальную государственность. Поэтому империалистические центры никак не могут смириться с успехами Азербайджана", - отметил Бабаоглу.

По его словам, Азербайджан уже выработал иммунитет к таким сценариям антиазербайджанских центров, и подобными методами не удастся оказать давление на страну.

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