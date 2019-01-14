Президент Ильхам Алиев призвал международные организации заняться фальсификациями выборов в Армении

Сильная экономика Азербайджана обеспечила в первую очередь создание мощной армии и оснащение ее самой современной техникой и вооружением, что позволило во время боев в Гюннюте освободить от армянской оккупации более 11 тысяч гектаров территории и взять под контроль важную стратегическую дорогу, соединяющую регионы Армении.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az.

Депутат отметил, что Верховный главнокомандующий, коснувшись этой темы, сказал, что Нахчыванская операция еще раз показала, что азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией и любым путем восстановят территориальную целостность.

"Президент подчеркнул, что просто есть надежда на переговоры, поэтому пока мы считаем путь переговоров основным средством. Но при этом мы наращиваем военную мощь. Проделанная в прошлом году работа, связанная с боеспособностью, конечно, заслуживает очень высокой оценки", - сказал депутат.

Бабаоглу также добавил, что Президент Ильхам Алиев рассказал о текущей ситуации в процессе урегулирования армяно-азербайджанской нагорно-карабахской проблемы и подверг справедливой критике деятельность международной организации по этому вопросу, подчеркнув, что в Армении на протяжении двадцати лет господствует режим криминальной, кровожадной хунты.

Депутат также отметил, что последние внеочередные выборы в Армении показали, что незаконно захватившая власть группа не смогла набрать и пяти процентов голосов.

"Совет Европы, Европарламент и другие международные организации, неустанно говорящие о демократии, справедливости, почему-то игнорируют эту позорную картину. Все это вызывает справедливые вопросы. Соответствующие высказывания главы государства не только дают оценку неудовлетворительной работе указанных организаций, но и являются призывом хотя бы в дальнейшем занять справедливую и объективную позицию", - отметил Бабаоглу.

Депутат сказал, что Азербайджан и в дальнейшем будет придерживаться своей принципиальной позиции.

"Верховный главнокомандующий также сказал, что до тех пор, пока азербайджанские земли не будут освобождены, мы используем и будем использовать все средства для изоляции Армении. Данные слова, являясь жестким посланием захватнической Армении и ее покровителям, также отражают ту реальность, что Армения сможет развиваться лишь после того, как освободит азербайджанские земли от оккупации", - сказал Бабаоглу.

По его словам, в целом Президент Ильхам Алиев расценил рост международного авторитета страны в 2018 году, подписание очень важных соглашений о сотрудничестве со всеми соседними странами, за исключением захватнической страны, создание благодаря сотрудничеству с Европейским союзом, НАТО и другими авторитетными международными организациями новых равноправных возможностей для сотрудничества как успехи внешней политики Азербайджана.

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