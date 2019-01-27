Сближение Москвы и Баку сдвинуло процесс по Карабаху с мертвой точки - ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Регулярные дружеские встречи Президента России Владимира Путина с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, подписание многочисленных двусторонних документов как экономического, так и политического характера, сыграло немаловажную роль в наметившемся сдвиге в переговорном процессе по Карабаху.

Таким мнением поделился с Day.Az российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

По его словам, оптимистичные ноты по поводу скорого разрешения карабахского конфликта начали появляться после того, как стала заметна активизация интереса к разрешению проблемы со стороны стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Самым последним сигналом о том, что, возможно, стороны конфликта перейдут от разговоров к реальному процессу по налаживанию отношений и возврату оккупированных Арменией территорий Азербайджана, стала встреча Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Давосе. Именно после нее мировое сообщество достаточно уверенно заговорило о возможно скором разрешении многолетнего конфликта", - сказал наш собеседник.

По мнению российского эксперта, очевидно, что у премьера Пашиняна есть понимание того, что вечно в изоляции оставаться нельзя, а питать свой народ мнимыми надеждами на великое будущее, когда население голодает, довольно глупо. И более того - чревато очередной "бархатной революцией", в результате которой недовольное политикой властей население может снести самого нового премьера, подчеркнул Евгений Михайлов.

Российский эксперт также обратил внимание на тот факт, что еще большее сближение России с Азербайджаном в последнее время проходило на фоне резко увеличившейся в связи с приходом нового правительства в Армении русофобской риторики и надежд Еревана оказаться под крылом западных держав.

Лейла Таривердиева