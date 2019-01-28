МИД Армении: Альтернатива миру с Азербайджаном - это катастрофа

Последнее заявление по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Париже о подготовке народов и обществ двух стран к миру породило различные разговоры в армянском обществе, так как непонятны механизмы реализации, сказал, отвечая на вопросы журналистов на мероприятии по случаю дня армии министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, передает Day.Az со ссылкой на verelq.am.

Глава МИД Армении подчеркнул, что подготовка народов к миру является необходимостью, в этом нет ничего нового. "Мы работаем ради мира, но наша решительность не должна ставиться под сомнение. Альтернативы миру не существует. Альтернатива миру - это катастрофа", - отметил Зограб Мнацаканян.

При этом Мнацаканян добавил, что подготовка к миру подразумевает несколько функций, и четкой формулы для этого нет.