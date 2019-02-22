Попытка провести митинг, при отсутствии специального социального заказа, является неверным подходом. Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Бабаоглу отметил, что Азербайджан - это демократическое государство, и личности и организации с различным политическим мировоззрением могу свободно выражать свое мнение. Это осуществляется посредством митингов, письменных заявлений, печати и так далее, и так происходит во всех демократических странах.

По его словам, те, кто настаивает на проведении массовых мероприятий лишь в форме митингов, должны обязательно учесть соблюдение и охрану общественного порядка, а также другие общественные интересы.

"К сожалению, порой у нас не уделяется должного внимания некоторым вопросам, во время митингов его участники нарушают требования закона и общественный порядок, что вызывает справедливое недовольство у других граждан. Видимо, Исполнительная власть города Баку, учитывая эти нюансы, не предоставила разрешение на проведение 23 февраля так называемым "Национальным советом демократическим сил" митинга. Думаю, что здесь не преследуется цель ограничить чьи-то права, а наоборот, обеспечить общественные интересы. В ходе предыдущих митингов были зарегистрированы многочисленные нарушения закона, и необходимо принять соответствующие меры для их расследования для того, чтобы не допустить их повторения. Поэтому неправильно пытаться во что бы то ни стало проводить митинг без наличия специального общественного заказа", - сказал Бабаоглу.

Депутат отметил, что в настоящее время посредством многочисленных информационных и интернет-ресурсов, социальных сетей в массовом порядке можно довести до широкой аудитории любое оппозиционное мнение. По его словам, такой метод можно считать более приемлемым для того, чтобы не нарушать общественный порядок.